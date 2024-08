Collelongo. Morto a 79 anni Ottaviano Del Turco, Sindacalista e Politico, ex Governatore della Ragione Abruzzo

È morto a 79 anni Ottaviano Del Turco, ex senatore ed ex presidente della Regione Abruzzo. Nato a Collelongo, Del Turco è stato sindacalista prima politico dopo, da qualche anno era malato. Una vita nelle istituzioni, socialista Ottaviano Del Turco è stato l’ultimo segretario nazionale del Partito Socialista Italiano (1993-1994), raccogliendo l’eredità di uno dei partiti più importanti della nostra Repubblica, spazzato via dalle inchieste di “Mani pulite”. Del Turo ha ricoperto anche l’incarico di ministro tra il 2000 e 2001, fino ad arrivare ad essere eletto Governatore della Regione Abruzzo, incarico che ha ricoperto dal 2005 al 2008 e presidente della Regione Abruzzo (2005-2008), dimettendosi in seguito all’inchiesta giudiziaria della Procura di Pescara sulla sanità privata regionale, che lo vide coinvolto.

“Voglio esprimere il mio più profondo cordoglio per la perdita dell’ex Presidente della Giunta regionale ed ex ministro Ottaviano Del Turco.

È stato sindacalista, membro del governo e attore di spicco della politica delle riforme, caratterizzato da un profondo senso del dovere e da una totale dedizione verso il bene comune. Le sue doti umane, in particolare l’altruismo e la benevolenza, saranno ricordate come tratti distintivi del suo impegno pubblico.

Giungano alla famiglia le mie più sentite condoglianze.”

Questo il messaggio del senatore Guido Liris