COMUNE DI CELANO. SEGRETARIO A SCAVALCO: IL CONSIGLIERE RICCI RILEGGA BENE L’INCARICO. LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA!

Si dispone il conferimento dell’incarico di reggenza a scavalco al Dott. Giampiero Attili, titolare della sede di Segreteria del Comune di Avezzano, presso la sede di segreteria del Comune di Celano per il periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa.

E’ quanto riportato nella nota della Prefettura dell’Aquila per il conferimento dell’incarico a scavalco – si legge in una nota diffusa dal Comune di Celano – e come si può ben vedere siamo di fronte ad una nomina di carattere esclusivamente tecnica e temporanea che non ha nulla a che fare con le nomine di natura politica. Le osservazioni del consigliere comunale Gaetano Ricci lasciano intendere che lo stesso abbia una scarsa conoscenza delle prerogative riconosciute alle Prefetture in tema di nomine e di assegnazione di incarichi relativi ai segretari comunali e provinciali. La poco conoscenza viene azzerata in toto, inoltre, dalla smaniosa ricerca della visibilità mediatica, sintomo di una pochezza e di una scarsa progettualità politica, attraverso la diffusione di notizie sempre tendenziose e strumentali che non fanno altro che ingenerare confusione e disorientamento tra i cittadini. Il consigliere Ricci tra l’altro dovrebbe sapere che proprio in questi giorni è comparsa la notizia che a livello nazionale occorrono 345 segretari comunali e provinciali, ragione per la quale si stanno espletando i relativi concorsi. La necessità della sola Regione Abruzzo solo per far capire bene la problematica, sarebbe addirittura di 162 segretari. Una carenza strutturale che sta rallentando notevolmente l’attività amministrativa di diversi enti locali come evidenziato più volte da ANCI nelle note al Governo.

In base a quali criteri oggettivi, quindi, il consigliere Ricci ritiene di dover intervenire su una nomina formulata dalla Prefettura dell’Aquila che va a colmare una sede vacante, in quanto il segretario precedente aveva un incarico fino al 31 ottobre 2021? Il Comune di Celano proprio in base a questa scadenza ha inoltrato una richiesta ufficiale alla Prefettura dell’Aquila che ha conferito l’incarico di reggenza a scavalco al dott. Giampiero Attili fino al prossimo 31 dicembre. La competenza e la professionalità del segretario Attili acquisita nel corso della sua trentennale attività amministrativa è riconosciuta unanimemente a livello regionale al di là delle velate nubi che vuole far intendere Ricci. Per il Dott. Attili, quindi, si tratta di un incarico limitato nel tempo, conferito previo nulla osta del Comune di Avezzano, e finalizzato tra l’altro anche alla convenzione e realizzazione del progetto di Polizia locale della Marsica.