COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO E USRC METTONO I CITTADINI AL CENTRO DELLA SCENA CON I LABORATORI DI ASCOLTO PARTECIPATO

Nelle giornate del 3-4-5 agosto 2023 sono stati svolti a Santo Stefano di Sessanio i primi laboratori di ascolto partecipato con i cittadini nell’ambito del Progetto sperimentale promosso dal Titolare dell’USRC, Ing. Raffaello Fico, e dal Sindaco, Ing. Fabio Santavicca, avviato lo scorso 26 giugno 2023 con la stipula del Protocollo d’intesa, volto ad individuare azioni per la rigenerazione urbana e rivitalizzazione sociale, economica e culturale attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e di tutti gli attori istituzionali ed economici, nell’obiettivo di guardare, insieme alla “rigenerazione urbana”, anche alla “rigenerazione di comunità”, in un contesto particolarmente complesso a causa dello spopolamento in atto.

I laboratori hanno fatto seguito al primo contatto esplicativo con la popolazione nell’ambito dell’Assemblea pubblica condotta dal Sindaco di Santo Stefano di Sessanio il 14 aprile 2023.

Le giornate del 3-4-5 agosto, condotte dall’Arch. Angelo Patrizio, esperto in rigenerazione urbana dell’USRC, affiancato dall’Arch. Chiara Peron e dai tecnici del team USRC, hanno visto incontri e dialoghi in strada, nelle vivaci giornate estive e di festa patronale a Santo Stefano di Sessanio, svolti in forma itinerante negli spazi del centro storico: attraverso più presidi dislocati nel borgo, sono state raccolte le impressioni positive e negative, i problemi ed i valori del posto, annotate su fogli esposti su fili di lana, favorendo il coinvolgimento dei cittadini, degli operatori economici e dei viaggiatori presenti sul posto.

Si è poi tenuto un Laboratorio dedicato ai bambini di Santo Stefano di Sessanio: attraverso carte da gioco, i bambini hanno espresso i desideri che vorrebbero realizzare per sé stessi a Santo Stefano. È stato dato spazio alla richiesta dei bambini di costituire il consiglio comunale delle bambine e dei bambini, che verranno incontrati periodicamente dal Sindaco per ascoltare le loro istanze e indicazioni. Il Sindaco e la vice Sindaca scelti dai bambini hanno affiancato il Sindaco di Santo Stefano di Sessanio nel taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo Parco giochi.

Infine, è stato svolto un Laboratorio di ascolto dei “diversamente giovani”, volto a raccontare i luoghi della memoria e a discutere temi socioeconomici della vita del borgo, attraverso un interessante excursus storico dagli anni ‘70 ad oggi, facendo emergere positività e negatività che saranno indagate in maniera più approfondita nei futuri laboratori.

A supporto dei laboratori, le mappe e le tavole tematiche redatte dall’USRC, quale sintesi dei rilievi di campo e degli esiti dei questionari sulle percezioni dei cittadini sul sistema urbano ed economico-sociale raccolti nel mese di maggio 2023 in forma anonima presso la comunità stefanara.

Il progetto troverà seguito con ulteriori laboratori, rivolti alla cittadinanza ed agli operatori economici, secondo un percorso che porterà a definire, per il Comune di Santo Stefano di Sessanio, un quadro programmatico di interventi su contesto urbano, economia urbana, salvaguardia ambientale, socialità e cultura in vista di possibili linee di finanziamento, oltre a delineare delle linee di indirizzo partecipato sulla rigenerazione urbana.

Un’esperienza pilota che potrà rappresentare un riferimento utile per la costruzione di nuove prassi in tutti i Comuni del Cratere.