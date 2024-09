Comunicato Stampa: Briganti Film Festival 2024 a Sante Marie

Il Briganti Film Festival si appresta a inaugurare la sua prima edizione dal 13 al 15 settembre 2024 nel suggestivo borgo di Sante Marie (AQ). Questo festival, dedicato al cinema indipendente italiano, è organozzato da ORO Studios in collaborazione con il Comune di Sante Marie e con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo. Il festival è dedicato “a tutti quelli che mantengono sul proprio cammino lo Spirito Libero di un Brigante”, evidenziando la volontà di esplorare forme di espressione cinematografica audaci e innovative.

Il presidente del festival, Marco Monno, fondatore di ORO Studios, ha lavorato per creare un evento che valorizzi le voci emergenti e le opere che si distinguono per la loro originalità. Marianna Adamo è la direttrice artistica del festival, la sua visione ha dato vita a un festival che punta a valorizzare il coraggio e l’espressività dei registi, offrendo loro una piattaforma in cui presentare opere ambiziose, mentre l’illustre attore Franco Nero assume il ruolo di presidente onorario, conferendo prestigio internazionale alla manifestazione.

Quest’anno, il Briganti Film Festival si arricchisce della preziosa collaborazione con l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, offrendo una sinergia unica tra il passato e il futuro del cinema. Durante il festival, sarà presentata una mostra di macchine cinematografiche d’epoca presso il MuMAC, accompagnata dalla proiezione di un film di Stanlio e Ollio. Il 14 settembre sarà inaugurata la “Sezione Cinema” della Biblioteca Comunale con la presentazione del progetto CINEMA in BOOKS, un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio librario dedicato alla settima arte​

Briganti Film festival non è solo cinema.

Il 14 settembre alle ore 11:30, l’intervento di Vincenzo Vetere , definito dalla direttrice artistica il “brigante moderno”, celebrerà l’impegno creativo e sociale di questo giovane autore, con la presentazione del suo libro “Sotto il sole nuovo” e della sua associazione ACBS – Associazione Contro il Bullismo Scolastico

Il 15 settembre, dalle ore 11:30, presso la sala Don Beniamino Vitali, si terrà la presentazione del libro "Diario di un Mediano" di Antonio Foccillo, con la partecipazione di figure illustri del mondo politico e sindacale​ tra cui Giorgio Benvenuto, Presidente della Fondazione Bruno Buozzi; Roberto Marino, Co-Direttore del Quotidiano del Sud; Michele Lombardo, Segretario Generale UIL Abruzzo

Il Briganti Film Festival è un’occasione imperdibile per esplorare nuovi orizzonti nel panorama cinematografico, valorizzando l’autorialità e la creatività libera.

Il catalogo e il programma completo sono disponibili sul sito web.

Briganti Film Festival