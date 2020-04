CONCERTO 1° MAGGIO, IN DIRETTA FACEBOOK, INIZIATIVA DI UNIONE POPOLARE

È quasi tutto pronto per il concerto del 1° Maggio. Si, avete capito benissimo!

La musica non si ferma e grazie a tutti i musicisti marsicani, e non solo, che hanno raccolto la proposta di Unione Popolare Celano ci sarà la possibilità di ascoltare il concerto direttamente da casa.

A partire dalle ore 15:00 chi vorrà potrà seguire l’esibizione collegandosi sulla pagina Facebook di Unione Popolare dove si alterneranno video e live streaming di artisti abruzzesi che hanno accolto l’idea di passare un pomeriggio insieme all’insegna della musica.

Questi gli artisti, in ordine alfabetico, che interverranno:

– ALESSANDRO MACERA

– ALESSANDRO IPPOLITO

– ALESSANDRA STORNELLI

– AMURIA con ETTORE MALANDRA

– APEIRON 4ET

– BLACK CHERRY

– CALLIOPE

– CAROUSEL QUARTET

– CHRISTINE FEGATILLI

– CORRADO in arte 1989

– CORRADO SINISTORO

– CUBICA

– DISTILLADOS

– DOMENICO CIAFFONE & PALMEZ

– EUROBOMB

– EQUIPE 84– LA STORIA

– ERMINIA MASSARO

– FABRIZIO LUCCITTI

– FAUSTI LEGALI

– FEDERICA DI STEFANO

– FRANCESCA BONTEMPI

– FRANCESCO DI CICCO

– FRANCO ALFANO (LRSP)

– GIULIA AMICI

– GIULIO MARCHIONE

– GIUSEPPE IPPOLITI

– GORDON CASTELLANO

– HOOP LA STORIA

– IRENE D’ORTENZIO

– KILIAN SEAVERS

– LINGUE

– LORENZO MARTINELLI

– LUIGI DE SIMONE

– LUIGI SFIRRI

– MANIFESTO FUTURISTA

– MARCO MALATESTA e D’ISTINTO ACUSTICO

– MARSICA ENSEMBLE

– MASSIMO MORRICONI

– MAURO MARINETTI

– MC L’IDEA

– MEIRON 4ET- BELLA BIONDA

– METAMORFOSI

– MIRKO ROSSI

– MOJOSHINE

– MÖBIUS STRIP

– MUSICISTI CHE NON SUONANO

– OLOTROPICA

– PEDRO EQEI3

– PIERPAOLO BATTISTA

– PIERPAOLO POMPILI

– QUIRO ANDREA DAVIDE

– RED SHOES SMALL BAND

– RENZO LANCIOTTI

– ROBERTO CIRCI “in arte PIN-UP”

– ROBERTO DE CAROLIS GROUP

– RUBEN COCO

– SILVIO DI GIULIO

– STEFANO D’AMORE

– THE GREAT PIG IN THE SKY

– THE JESTERS

– THE 27THFIRE

– VERSANTE EST

– VITTORIO MONTAGLIANI

– YAWP