CONDANNATA A 4 ANNI DI RECLUSIONE LA BLOGGER CHE HA RACCONTATO IL COVID DA WUHAN

Zhang Zhan, è il nome della blogger che aveva diffuso notizie sull’epidemia di Covid-19 da Wuhan. La giovane è stata condannata dal tribunale di Shanghai, (Cina), a quattro anni di detenzione.

La notizia, riportata dal quotidiano (La Repubblica), è stata diffusa dal legale della donna, accusata di aver pubblicato, secondo le autorità Cinesi, “informazioni false”

Zhang Zhan, ex avvocato di 37 anni, dallo scorso mese di maggio è in arresto a Shanghai, dove è chiamata a rispondere anche del reato di aver creato disordini, metodo utilizzato come ormai siamo abituati a vedere, contro gli attivisti e dissidenti in Cina.