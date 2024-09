Confartigianato Chieti L’Aquila e Polo del Made in Italy insieme per sostenere l’innovazione delle imprese abruzzesi

Chieti, 12 settembre. Supportare le aziende nel percorso di innovazione tecnologica e digitale, in particolare nel territorio di Chieti e L’Aquila. Queste le finalità dell’accordo sottoscritto oggi da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila e Polo d’Innovazione del Made in Italy. A firmarlo, per l’associazione, è stato il direttore generale Daniele Giangiulli, che sul territorio rappresenta “Starting Digital”, il Digital Innovation Hub di Confartigianato Chieti L’Aquila.

Starting Digital è aggiudicatario del bando sui “Poli di innovazione” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Confartigianato, beneficiaria di un finanziamento ministeriale nell’ambito del Digital Innovation Hub, svolgerà un’attività gratuita su territorio regionale di audit alle aziende, per verificarne il livello di digitalizzazione e di utilizzo delle soluzioni ICT.

“Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo con il Polo del Made in Italy, un passo importante per sostenere le imprese e il sistema produttivo locale in un percorso di innovazione e trasformazione digitale”, ha affermato Daniele Giangiulli, direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila. “Grazie al nostro Digital Innovation Hub ‘Starting Digital’, potremo fornire alle aziende gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro, migliorando la loro competitività e contribuendo allo sviluppo economico del territorio.”

Il Polo del Made in Italy contribuirà con l’obiettivo di promuovere tale opportunità tra le imprese, affinché verifichino il proprio livello di competitività in materia di digitale. Gli strumenti a disposizione consentiranno alle aziende di capire se siano in linea con gli standard attuali o se vi sia un margine di miglioramento percorribile, per una presenza determinante sul mercato.

“Visto il nostro interesse a promuovere lo sviluppo del digitale, con l’obiettivo di migliorare la competitività e l’efficienza delle imprese attraverso l’adozione di tecnologie innovative, condividiamo l’obiettivo di promozione, digitalizzazione e innovazione tecnologica, contribuendo a favorire la crescita economica e sociale del territorio”, ha dichiarato il presidente del Polo del Made in Italy, Angelo D’Ottavio.