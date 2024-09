Continuano, da parte della Questura di Pescara, i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a contrastare quei fenomeni che alimentano la percezione di insicurezza nei cittadini. In particolare, in questi giorni, sono stati realizzati capillari controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio anche con l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale.

Le attività di controllo si sono concentrate prevalentemente nel centro città, dove sono stati controllati quei luoghi scelti in base ad un accurata analisi, svolta nelle scorse settimane, tenendo anche conto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza.

In particolare sono stati presidiati i luoghi di maggiore aggregazione dove si è proceduto all’identificazione di numerose persone.

L’attività svolta ha consentito di attivare le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio nei confronti di due cittadini stranieri, con numerosi procedenti in materia di reati contro il patrimonio, residenti in altra provincia. I predetti venivano controllati dal personale operante mentre si aggiravano nel centro cittadino con fare sospetto davanti agli esercizi commerciali.

Nel medesimo contesto operativo è stato emesso un provvedimento di Daspo urbano, su segnalazione della Polizia Locale, nei confronti di un soggetto che, vicino la Stazione ferroviaria, nei pressi “dell’area di risulta”, con fare molesto, infastidiva i passanti. Allo stesso, dopo le procedure di identificazione, gli è stato notificato il divieto d’accesso alle aree urbane del centro cittadino.

I controlli svolti in questi giorni sono stati estesi anche alle zone periferiche della città, gli agenti, nel quartiere Rancitelli, hanno infatti deferito all’Autorità Giudiziaria un 37enne, trovato in possesso di una pistola scacciacani.

L’arma è stata sequestrata ed il giovane denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e procurato all’allarme.

L’episodio è avvenuto durante un intervento di routine per lite in strada, quando gli agenti hanno controllato le parti coinvolte, il 37enne ha cercato di eludere il controllo, allontanandosi e tentando di disfarsi della pistola che aveva occultata sulla sua persona. L’azione non è passata inosservata agli agenti che hanno immediatamente bloccato l’uomo rinvenendo la pistola scacciacani, priva del caratteristico tappo rosso che identifica le armi a salve e le distingue dalle armi da fuoco reali.

Il dispositivo di controllo ha portato anche all’arresto di un pregiudicato per furto aggravato da parte degli agenti delle Volanti perché sorpreso, nella serata di ieri, subito dopo aver rubato attrezzi da lavoro per svariate centinaia di euro da una ditta sita nel quartiere Rancitelli. L’attività di polizia giudiziaria è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva informato la sala operativa della Questura del furto in atto. Il 29enne è stato intercettato, dalle volanti immediatamente giunte sul posto, mentre stava fuggendo dal luogo del furto. Dopo averlo fermato, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione rinvenendo nella sua giacca numerosi attrezzi da lavoro professionale. Dopo aver informato il magistrato di turno, gli agenti hanno arrestato l’uomo e riconsegnato quanto rinvenuto all’avente diritto.