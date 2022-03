“Pensare la guerra per costruire la pace?”: questo il titolo del Convegno promosso dalla Tavola della pace della diocesi dei Marsi. Quali calcoli di geopolitica si stanno giocando per il predominio del mondo? Quali messaggi di non-violenza viaggiano con il grande moto di solidarietà? C’è spazio per vie “altre” di pace? Domande e risposte che si esploreranno insieme a SALVATORE SANTANGELO (Docente Universitario ed esperto di politica internazionale) e a MONS. GIOVANNI MASSARO (Vescovo dei Marsi). Il Convegno, promosso dalla Tavola della Pace, si terrà SABATO 19 MARZO ORE 16, in via don Minzoni 15, ad Avezzano, presso la Sala Conferenze dell’Ordine professionale regionale TSRM – PSTRP (di fronte Chiesa Madonna del Passo). Tutti sono invitati a partecipare.