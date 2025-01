Coppia di ballerini aquilani in gara in Gran Bretagna

Alissa Sciommeri e Andrea Falancia, sono due talenti di 14 e 15 anni nati a l’ Aquila in Abruzzo frequentanti il Liceo delle Scienze Umane e l’ Istituto Tecnico di Amministrazione, Finanza e Marketing.

Sin da piccoli conoscono la passione per il ballo, soprattutto per le danze latino americane. Dopo alcuni anni di lezioni nella loro città capiscono, grazie all’ aiuto e il supporto dei loro meravigliosi genitori, di voler fare il salto di livello e scoprire un nuovo mondo. Tramite un’ accurata ricerca scoprono la ” Oradei Academy ” a Roma entrando in contatto con il noto maestro Stefano Oradei, campione del mondo e conosciuto al grande pubblico per la sua presenza di oltre 10 anni in TV a Ballando con le Stelle. Alissa e Andrea arrivano a Roma con tante speranze, ma anche con tanto lavoro da fare per introdursi in una categoria di livello consona ai loro sogni. Grazie ad un lavoro accurato e ad obiettivi sempre più grandi, studiati con il maestro Oradei che li segue con affetto e passione, in brevissimo tempo fanno un salto di varie categorie passando da una classe nazionale ad una classe A internazionale e in pochi mesi partecipano al BLACKPOOL JUNIOR DANCE FESTIVAL e pochi giorni fa si classificano tra le migliori coppie al mondo allo UK CHANPIONSHIPS a Bournemouth in Inghilterra.

In bocca al lupo ai nostri futuri campioni Alissa e Andrea che si stanno già allenando per le prossime competizioni nazionali e internazionali, che i vostri sogni diventino realtà.