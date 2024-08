Cordata per l’Africa dal 22 al 29 agosto all’Aquila. La Perdonanza nel Monastero di San Basilio.

Quando la cultura si fa beneficenza. Cordata per l’Africa è un evento di solidarietà che si terrà dal 22 al 29 agosto all’Aquila. Giunto ormai alla 18ma edizione, Cordata per l’Africa consiste in una gara di solidarietà in favore delle monache Benedettine Celestine del convento di San Basilio dell’Aquila.

Le religiose conducono da anni missioni umanitarie, soprattutto in Africa. Ricordiamo in particolare la loro instancabile attività a Bangui, nella Repubblica Centrafricana. E’ dal 1991 che le suore agiscono con azioni di filantropia e sostegno alla comunità di questo angolo di mondo. “Quando siamo arrivate lì non c’era nulla ed era una situazione difficilissima” racconta Suor Assunta, priora del Monastero di Bangui, contributo che potete leggere sul loro sito. Altra missione realizzata nel nome di Celestino V è a Manila, nelle Filippine.

Cordata per l’Africa si tiene in concomitanza con la Perdonanza Celestiniana, iniziativa importantissima che rievoca la concessione della Bolla del Perdono da parte di Papa Celestino V. Dal 2019 la Perdonanza è stata inserita nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Unesco ed è intrisa di un messaggio di pace non solo per L’Aquila, ma per il mondo intero.

Cordata per l’Africa si articola quest’anno in una serie di eventi di rilievo nell’ambito dei quali sono previsti convegni, tavole rotonde, concerti, tour esperienziali al Monastero di San Basilio, mostre, concerti e molto altro. In particolare segnaliamo il secondo summit dal titolo “Il perdono nutre il mondo. L’intelligenza della pace nell’era delle AI” che si terrà il 24 agosto a partire dalle 16.30 Centro Congressi San Basilio Aula Magna dell’Università dell’Aquila “Luigi Zordan”. Durante l’incontro illustri ospiti si interrogheranno sul senso e il valore della comunicazione nell’età contemporanea, anche attraverso un’attenta riflessione al tema della pace.

“Una perdonanza alternativa, noi raccogliamo soldi. Sull’onda emotiva di Suor Germana che è stata forte, quasi 80 anni di clausura. Questa edizione è dedicata a lei e alla sua dedizione. Grazie alla fiducia delle monache riusciamo a raccogliere fondi. Il perdono nutre il mondo è il secondo summit in cui si approfondiranno i temi su intelligenza artificiale” dichiara Angelo De Nicola, giornalista e scrittore, di Amici di San Basilio.

Le Monache Benedettine Celestine che abitano il monastero di San Basilio si ispirano alla regola celestiniana che attua la Regola del S. Padre Benedetto. Indefesse, all’interno del loro complesso custodiscono un museo nel quale è possibile ammirare alcune reliquie riguardanti Celestino V. Spiccano tra i reperti il saio di Celestino e l’urna del santo.

Celestino V, lo ricordiamo, è stata una delle figure più affascinanti del 200. Incoronato Papa nel 1294 emanò la Bolla del Perdono, ossia un documento che conferiva l’indulgenza a chiunque fosse giunto all’Aquila in occasione della sua incoronazione.

In concomitanza con l’illustre manifestazione anche la IV Rassegna interdisciplinare “Seminiamo Arte” di cui segnaliamo in particolare la mostra A cavallo di un manico di scopa – Fiaba, mito, narrazione a cura di Manuela De Leonardis. L’esposizione è ospitata presso l’ex Asilo in Viale Duca degli Abruzzi, all’Aquila.

Marianna D’Ovidio

Programma

Giovedi’ 22 agosto Monastero San Basilio ore 17 Inaugurazione della Mostra itinerante “OBIETTIVO CELESTINO” a cura dell’Accademia Sulmonese di Fotografia dal 22 al 31 agosto 2024Intervengono: Rossella Ciurla – Presidente Accademia Sulmonese di Fotografia Luciano Fagagnini – Curatore della Mostra a seguire Tavola rotonda “QVINTO – Parco storico culturale” che nascerà a Sulmona in onore di Celestino V; Introduce: Angelo De Nicola – Amici di San Basilio; Saluti Ersilia Lancia – Assessore Comune dell’Aquila; Roberto Santangelo – Assessore Regionale Abruzzo; Intervengono: Rosa Giammarco – Vice Presidente Giostra Cavalleresca; Angelo Caruso – Presidente Provincia dell’Aquila Domenico Taglieri – Presidente Fondazione Carispaq; Giulio Mastrogiuseppe – Associazione Celestiniana Sulmona; Conclusioni: Gianfranco Di Piero – Sindaco di Sulmona; Modera: Giovanni Ruscitti – Giornalista.ore 19 “NOTE NELLA CLAUSURA” omaggio musicale del M° Francesco Mammola mandolino classico.

Venerdì 23 agosto Monastero San Basilio ore 10,30 TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO” , “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano (necessaria la prenotazione 0862-204470).Monastero San Basilio ore 17,30, nell’ambito della IV Edizione della Rassegna interdisciplinare “Seminiamo Arte” ideata e organizzata dal MuBAq Museo dei bambini l’Aquila, sarà inaugurata la sezione “Arte e Spiritualità” con la mostra di sculture monumentali e disegni-progetto Verso il cielo -OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLISa cura di Antonio Gasbarrini.Tavola rotonda CONTINUIAMO A SEMINARE L’ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSA” & OPENING, Saluti istituzionali, intervengono: Mauro Congeduti – Storico, Lea Contestabile – Artista Giovanna Dello Iacono – Direttrice Fondazione Aria, Antonio Gasbarrini – Critico d’arte; Monastero San Basilio ore 21 Florilegio musicale DA FRESCOBALDI A BELLINI in collaborazione con l’Associazione Organistica Aquilana Introduce: Maestro Luciano Bologna, Carla Polce Soprano, Ennio Cominetti Organo.

SABATO 24 AGOSTO Monastero San Basilio ore 10,30 TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO” , “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini , all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano(necessaria la prenotazione 0862-204470).Monastero San Basilio ore 11.45 Inaugurazione dell’opera d’arte “LA MISSIONE” dell’artista Morena Antonucci , introduce: Sabrina Giangrande – Amici di San Basilio; presenta l’opera: Agnese Porto – Operatrice culturale

Ore 16,30 Centro Congressi San Basilio Aula Magna dell’Università dell’Aquila “Luigi Zordan” Secondo Summit: IL PERDONO NUTRE IL MONDO L’INTELLIGENZA DELLA PACE NELL’ERA DELLE AI; Saluti istituzionali; introduce: ANGELO DE NICOLA – Amici di San Basilio Intervengono: MICHELANGELO TAGLIAFERRI – Sociologo fondatore dell’Accademia di Comunicazione LUCIANO GUALZETTI – Direttore Caritas Ambrosiana VALERIA POMPILI – Educatrice professionale counselor e life Designer in Forgiveness Referente Lumera Institute; FABIO PASQUALETTI – Professore Ordinario Scienze della Comunicazione Sociale Università Pontificia Salesiana; MARINA SCIPIONE – Psicologa Psicoterapeuta, mediatrice familiare e penale, presidente del Centro Se.Ra e Centro Studi del Conflitto; LEONARDO DE AMICIS – Direttore d’Orchestra, compositore, arrangiatore MARIASTELLA GELMINI – Senatrice, Vicesegretaria e portavoce di Azione; Modera: FRANCESCA POMPA – Presidente One Group Edizioni.Monastero San Basilio ore 18,45 il gruppo vocale e strumentale CONCENTUS SERAFINO AQUILANO diretto da Manlio Fabrizi presenta: “GOCCE DI PERDONO UNISCONO I POPOLI” VII Edizione, per coro, voci recitante e strumenti, pianoforte: Diana Pettinelliflauto: Marta Vitaliani, contrabbasso: Tonino Ieie percussioni: Matteo Di Carlo ricerca testi: Eulalia Caterina Rosati, musica: Manlio Fabrizi. Al termine, nel cortile del Monastero di San Basilio, “aperitivo celestiniano” di sensibilizzazione per la raccolta di fondi a sostegno del Monastero stesso e delle sue Missioni in Africa, a Bangui e nelle Filippine intitolate a Celestino V delle Monache Celestine Benedettine A CURA DI SCHERZA COL CUOCO (necessaria la prenotazione 0862-204470).

Domenica 25 agosto Monastero San Basilio ore 10 Santa Messa ore 11 UN CAFFE’ DI SOLIDARIETA’ Tour esperenziale ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO”,“VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini, all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano; all’opera d’arte “LA MISSIONE” dell’artista Morena Antonucci a cura del Rotaract Club L’Aquila; introduce: Ludovica Carducci – Presidente Rotaract Club L’Aquila (necessaria la prenotazione 346-8577330); Monastero San Basilio ore 11,30 “IL TESORO DI CELESTINO” Oreficeria sacra per l’Eremita del Morrone Esposizione della collezione Fratelli Verna Piccinino di croci gemmate mai esposte.Auditorium del Parco ore 17 LA “CROCE DI CELESTINO” Cerimonia di Consegna del premio 2024 del Lions Club L’Aquila, con il patrocinio del Comune dell’Aquila e del Consiglio Regionale d’Abruzzo, conferimento del Premio a ALESSANDRO PALMERINI,saluti istituzionali con gli interventi di Roberta Spaziani – Presidente Lions Club L’Aquila, Don Carmelo Pagano – “Guardare il mondo con l’umiltà di Celestino V”, Alessandro Palmerini “I suoni di Celestino” Valter Di Carlo – Scultore realizzatore della Croce.Modera: Alessia Centi Pizzutilli – Giornalista Durante la Cerimonia verrà consegnata la consueta donazione del Lions Club alle monache di clausura Benedettine Celestine del Monastero San Basilio dell’Aquila per le loro Missioni in Africa e nelle Filippine intitolate a Papa Celestino V, nell’ambito dell’iniziativa “Cordata per l’Africa”.Monastero San Basilio ore 17,30 “IL PRIMO GIUBILEO DELLA STORIA” Evento a cura di Anteas “Vestino-Peligna” FNP Pensionati CISL L’Aquila Introduce: Giovanni Giannini – Coordinatore Territoriale FNP Pensionati CISL dell’Aquila Partecipano: Angelo De Nicola, Sabrina Giangrande e Francesca Pompa – Amici di San Basilio, conclusioni di Vincenzo Traniello – Segretario Interregionale FNP Pensionati CISL Abruzzo-Molise.Monastero San Basilio ore 19 “NOTE NELLA CLAUSURA” Fabrizio Casu, violinista, Andrea Petricca, violinista a cura dell’Associazione “L’Aquila Siamo Noi”.

Lunedì’ 26 agosto Monastero San Basilio ore 10,30 TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO”, “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini , all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano, all’opera d’arte “LA MISSIONE” dell’artista Morena Antonucci (necessaria la prenotazione 0862-204470); Monastero San Basilio ore 17,00 Tavola rotonda “CANTIERE PER L’INCLUSIONE”; introducono: Sabrina Giangrande – Amici di San Basilio, Mons. Stefano De Paulis – Rettore Basilica di Collemaggio; intervengono: Chiara Ciminà – Referente Carlo Febbo CaFè (Te), “Community Lab: quando l’inclusione diventa naturale” Anna Maria Ruggeri – Presidente cooperativa New Laser, gestore della Casa del Sole, Guido Grecchi – “Special Olympics Abruzzo, Lo sport come strumento privilegiato d’inclusione” ; modera: Dario Verzulli – Presidente Autismo Abruzzo Aps; Monastero San Basilio ore 19 “NOTE NELLA CLAUSURA” Valentina Gulizia con Gianfranco Barca Magallanes (violino) e Giorgio Fantauzzi (clarinetto) proporranno due brani elaborati con il supporto del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila Riprese video e foto di Vladic Ciccotosto – fotografo e videomaker Reportage a cura della redazione di “L’Abruzzo – Punto Karma Magazine”; Monastero San Basilio ore 21 HYMNIS ET CANTICIS anno III ROBERTO SE FACEA CHIAMARE Roberto da Salle il discepolo di Celestino AQUILA ALTERA – Maria Antonietta Cignitti, arpa e canto; Lorenzo Lolli canto, organo portativo e percussioni, Antonio Pro, liuto; Matteo Nardella, flauti, flauto doppio, flauto e tamburo, ceccolaLE CANTRICI DI EUTERPE, Giuseppe Tomei, voce recitante.

Martedì 27 agosto Monastero San Basilio ore 10,30 TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre: “OBIETTIVO CELESTINO”; “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini; all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano; all’opera d’arte “LA MISSIONE” dell’artista Morena Antonucci (necessaria la prenotazione 0862-204470). Monastero San Basilio ore 16,30 Convegno promosso dalla Accademia Medica L’Aquila, Vado e Lions Club L’Aquila DIRITTO E DOVERE ALLA SALUTE: ETICA E RESPONSABILITÀ IN UNA SANITÀ CHE CAMBIA Evento dedicato a Federica GiarrussoSaluti delle Autorità; Moderatori: Maurizio Evangelista, Vittorio Sconci, Rocco Totaro; interventi: Diana Sainz Camayd – “Arte e Sanità nella storia medievale della città dell’Aquila”; Americo Cicchetti – “Dal passato al presente: equilibrio tra etica ed economia in una Sanità in trasformazione”; Luigi Riccioni – “Il senso del limite in medicina”; Franco Marinangeli – “Il contributo della legge sul biotestamento al raggiungimento di un sistema sanitario rispettoso, equo e sostenibile”, Segreteria organizzativa: Pieremidio Bianchi, Giacomo Sollecchia, Daniela Pelliccione e Valentina Santucci.Monastero San Basilio ore 19 “NOTE NELLA CLAUSURA” omaggio musicale di Carlo Morelli & Flavio De Matteis.

Giovedì’ 29 agosto Monastero San Basilio ore 10,30 Tavola rotonda “PERDONANZA E GIUBILEO, QUALE COMUNICAZIONE” Introduce: Don Girolamo Dello Iacono – Assistente religioso della Federazione delle Benedettine CelestineIntervengono: Francesca Pompa – Presidente Edizioni One Group; Angelo De Nicola – Amici San Basilio; Dario Nanni – Presidente della Commissione Giubileo del Comune di RomaPaolo Pacitti – Caporedattore Tg3 Rai Abruzzo; Goffredo Palmerini – Giornalista e scrittore nel mondo; Carmine Perantuono – Direttore Rete 8; Mario Narducci – Ex vaticanista Il Popolo; Modera: Don Claudio Tracanna – Responsabile Comunicazioni sociali Conferenza episcopale Abruzzo e Molise. Evento valido per formazione Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, n° 3 crediti. Iscrizioni sul portale della formazione Cnog.