CORDOGLIO CONFINDUSTRIA L’AQUILA ABRUZZO INTERNO PER LA SCOMPARSA DI CELSO CIONI

Il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda, il direttore, Francesco De Bartolomeis, e tutti gli Organi associativi esprimono cordoglio e profondo dolore per l’improvvisa scomparsa del direttore regionale della Confcommercio, Celso Cioni, un punto di riferimento per l’imprenditoria locale e per il mondo associativo tutto, che ha fatto della difesa del territorio e delle imprese una ragione di vita.

L’Aquila e l’Abruzzo intero perdono un uomo, un imprenditore e un valido rappresentante, che si è sempre contraddistinto per indole battagliera, capacità progettuale e lungimiranza.

Alla famiglia, alla Confcommercio e agli amici tutti, la vicinanza più sincera da parte di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno.