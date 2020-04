CORONAVIRIS. CASO DI CONTAGIO A SCURCOLA MARSICANA

Ecco il post del Sindaco Maria Olimpia Morgante

Cari concittadini,

sono stata appena contattata dal medico della ASL che mi ha comunicato un caso di positività nel nostro comune.

La persona in questione si è posta in isolamento volontario già dal 9 marzo e dal 20 è in isolamento anche dal resto della famiglia.

La persona sta bene e non ha mai accusato gravi sintomi se non un po’ di febbre.

Non ha mai avuto bisogno di ricovero in struttura ospedaliera.

Ovviamente come da indicazioni sono stati ampiamente rintracciati i contatti.

Auguriamo una pronta e veloce guarigione !!!