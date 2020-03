CORONAVIRUS 7 TAMPONI NEGATIVI NELLA PROVINCIA DELL’AQUILA, RESTA ALTA L’ATTENZIONE DELLA AUTORITA’

Situazione Coronavirus in Abruzzo, sono risultati tutti negativi i pazienti sottoposti a test a l’Aquila e provincia.

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo, ma resta comunque alta l’attenzione da parte delle istituzioni e autorità sanitarie in tutta la Regione.

L’altra sera all’ospedale aquilano sono arrivate due donne madre e figlia entrambe con la febbre, subito sono state ricoverate per accertamenti. Il personale sanitario ha effettuato i tamponi non solo sulle due donne, ma anche al marito e un altro figlio che sono stati posti in isolamento domiciliare, anche in questo caso l’esito è stato negativo. Così come negativo è risultato anche il tampone eseguito all’ospedale di Avezzano su un ragazzo rientrato da Torino che presentava sintomi influenzali e su altri de pazienti a l’Aquila.

Si attendono, invece, le conferme della positività per i familiari del 50enne di Brugherio positivo al virus mentre era in vacanza a Roseto. Ancora ricoverato a Pescara, in condizioni non preoccupanti, il 48enne di San Giovanni Teatino trovato positivo di ritorno dal nord.