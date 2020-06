CORONAVIRUS ABRUZZO. PREOCCUPAZIONE PER I CONTAGI, 8 NUOVI CASI IN DUE GIORNI

L’Aquila. In Abruzzo i positivi totali al contagio sono 3279, 8 solo negli ultimi due giorni. Attualmente le persone ricoverate sono 75, mentre ad avere bisogno della degenza in terapia intensiva sono in 4. Per quanto riguarda i decessi dovuti al covid-19, nelle ultime 24 ore sono due le persone morte. Un 72enne di Silvi (TE) e una 54enne di Scerni (CH). 511 invece, sono le persone attualmente positive in regione.