Coronavirus. Avezzanese bloccato in Spagna è in volo verso Roma

Il momento del decollo

Madrid. Alessandro Piccirilli, giovane studente di Avezzano rimasto bloccato in spagna con altri compagni di studio, è finalmente partito dall’aeroporto di Madrid Barajas con destinazione Fiumicino. Proprio in questi momenti è in volo su Tarragona, città in cui si trovava per il progetto Erasmus. Nel pomeriggio potrà fare ritorno nella sua città di origine, Avezzano.

M.R.