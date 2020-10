CORONAVIRUS. CAPISTRELLO ALTRI QUATTRO POSITIVI

Altre 4 persone sono risultate positive al Covid 19, a darne notizia il Sindaco Francesco Ciciotti:

La ASL, ha appena comunicato che quattro cittadini di Capistrello risultano positivi al tampone Covid-19.

Il VIRUS ormai è ormai presente nella nostra comunità e pertanto, invito tutta la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente al rispetto e all’applicazione delle disposizioni governative e sanitarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Le nuove linee guida del DPCM del 18 ottobre, ed il carattere diffusivo dell’epidemia impongono drastiche misure di prevenzione attraverso un atteggiamento più responsabile e più consapevole da parte di tutti.

Siccome, è coinvolta anche una minore che frequenta la scuola media, in accordo con la Dirigente Scolastica, si è convenuto di applicare il protocollo di sicurezza che prevede la quarantena per l’intera classe compresi gli insegnanti. I genitori, potranno ricevere, in caso di necessità, maggiori dettagli dalle maestranze scolastiche.

RESTIAMO A CASA.