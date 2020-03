CORONAVIRUS, L’AQUILA: PAZIENTE ESTUBATO E FUORI PERICOLO, TRASFERITO OGGI DAL G8 A MALATTIE INFETTIVE

L’AQUILA – Una buona notizia sul fronte della lotta dell’emergenza Coronavirus. L’uomo di 55 anni di Pescara, colpito dal Covid 19, dopo 11 giorni di ricovero al G8 di l’Aquila, ha lasciato oggi il reparto di terapia sub intensiva ed è stato trasferito a malattie infettive dell’ospedale San Salvatore. A comunicarlo è il direttore del reparto di anestesia e rianimazione del San Salvatore, prof. Franco Marinangeli. Il paziente oggi è stato estubato ed ora è fuori pericolo. Ha trascorso, dal ricovero a oggi, 8 giorni in terapia intensiva e 3 in sub-intensiva.