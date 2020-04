Andrew Jack, attore britannico, conosciuto in tutto il mondo per essere stato uno dei protagonisti di “Star Wars” è morto in ospedale per complicazioni da Covid-19.

Un lutto che ha colpito il mondo del cinema, Andrew Jack aveva 76 anni, è morto presso l’ospedale “St Peter’s” di Chertsey, nella contea del Surrey, nell’Inghilterra sud-orientale.