CORONAVIRUS, NEL NUOVO DPCM LA MASCHERINA ANCHE IN CASA

Vertici d’emergenza con i rappresentanti delle istituzioni e i capi delegazione per Giuseppe Conte e i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, che hanno riunito in videoconferenza governatori, presidenti delle province e sindaci nel primo pomeriggio, per poi discutere con i rappresentanti dei partiti di maggioranza le misure che saranno contenute nel nuovo Dpcm.

“Nel Dpcm andremo a inserire la previsione delle mascherine all’aperto che abbiamo già messo in termini generali nel decreto legge. Mentre però è vincolante la norma sulle mascherine all’aperto, inseriremo una forte raccomandazione sulle mascherine all’interno delle abitazioni private in presenze di persone non conviventi”, ha spiegato Giuseppe Conte a margine degli incontri ai microfoni dell’Ansa.

“Non riteniamo di introdurre una norma vincolante, ma vogliamo dare il messaggio che se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina”, ha chiarito il premier. Già stasera potrebbe essere firmato il nuovo Dpcm, contenente le nuove limitazioni per fermare la diffusione del coronavirus.