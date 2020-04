L’Amministrazione comunale informa la comunità che l’uomo risultato positivo al Covid-19 non residente ad Ortona ma con legami parentali presenti nel nostro paese non ha più raggiunto Ortona da circa un mese: questo ci é stato confermato dai parenti più stretti prontamente contattati per verificare la rete di contatti.

Auguriamo di cuore al paziente una prontissima guarigione. Ortona ti aspetta!