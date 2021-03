CORONAVIRUS. SAN BENEDETTO DEI MARSI, ESEGUITI 600 TEST, 1 SOLO POSITIVO

SI È APPENA CONCLUSA LA GIORNATA DI SCREENING PER COVID-19.

Ecco i dati:

– sono stati eseguiti circa 600 test, di cui 15 a domicilio;

– rilevato 1 solo positivo, per il quale sono già in atto le tracciature per rilevare i contatti avuti negli ultimi giorni.

Degno di nota è l’incremento del numero delle persone che volontariamente si sono sottoposte al test.

– oltre 150 in più rispetto alle settimane precedenti e tanti volti nuovi.

Per questo impressionante lavoro, un immenso GRAZIE va ai dottori, agli infermieri/e ed o.s.s., che hanno eseguito i tamponi con molta professionalità.

Un immenso GRAZIE va anche ai volontari della Protezione Civile Comunale ed ai volontari della nostra Misericordia, che hanno coadiuvato i lavori, registrando dati e curato la logistica anche per effettuare i tamponi a domicilio per gli invalidi e per le persone fragili del nostro PAESE che avevano prenotato il servizio.

Ci aspettano giorni difficili, e l’ordinanza regionale emanata ieri, affiancata da quella comunale di oggi, impongono provvedimenti restrittivi atti a preservare un adeguato livello di sicurezza sanitaria nella nostra Comunità.

Siamo in piena terza ondata e siamo chiamati ad adottare provvedimenti adeguati al contenimento di questo maledetto virus, sacrificando, a volte, l’interesse di pochi, ma per salvaguardare l’interesse collettivo.

Con tanti sacrifici, insieme, supereremo anche questo periodo.

FIERO ED ORGOGLIOSO DI TUTTI VOI.

Il Sindaco

Avv. Quirino D’Orazio

e

L’Amministrazione Comunale