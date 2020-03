Coronavirus, Spagna. Alessandro Piccirilli spiega come sono andati i fatti

Alessandro Piccirilli, il primo a destra

Madrid. I giovani studenti italiani rimasti bloccati in Spagna, domani mattina alle 11 dovrebbero imbarcarsi su un volo speciale Alitalia, e fare rientro dopo circa due ore, a Roma. Come già scritto dalla nostra redazione, i ragazzi, tra cui l’avezzanese Alessandro Piccirilli, hanno incontrato non pochi problemi. Oggi pomeriggio hanno pubblicato un video in cui hanno riassunto per bene la cronologia degli eventi, e hanno ringraziato tutte quelle persone che si sono interessate al loro caso.