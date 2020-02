CORONAVIRUS, TRE NUOVI CONTAGI IN ITALIA: DOPO IL 38ENNE, RIMASTI CONTAGIATI ANCHE LA MOGLIE INCINTA ED UN AMICO

Sono salite a tre le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime in Lombardia. Come riporta “Il Messaggero”, è grave il trentottenne italiano ricoverato ieri in prognosi riservata all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi.

Gli altri due contagiati sono la moglie incinta (sarebbe una docente di liceo di Codogno) e una terza persona che si è presentata spontaneamente in ospedale con sintomi di polmonite e che avrebbe avuto dei contatti con il 38enne.

Una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con il 38enne ricoverato a Codogno: per loro scatta la quarantena, secondo quanto apprende l’Ansa.

«Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali»: è l’invito dell’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, dopo i casi di Coronavirus nel lodigiano.