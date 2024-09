Corri Marsica UISP: Archeotrail a Collelongo e All You Can Run a Celano

A Collelongo l’atteso evento podistico di corsa in natura Archeotrail avrà luogo domenica 22 settembre sulla distanza di 16,7 chilometri con un dislivello positivo di 360 metri. Uno spettacolo imperdibile che avrà come palcoscenico un paesaggio incantevole nei dintorni di Collelongo e che deve il suo successo anche ad un’organizzazione impeccabile come quella messa in campo dalla Polisportiva Asd I Marsi che ha allestito il tutto in grande stile per non far mancare nulla ai partecipanti. Con ritrovo alle 8:30 in piazza Ara dei Santi, la partenza è fissata alle 10:00. Le iscrizioni sono possibili fino a sabato 21 settembre al raggiungimento di un numero massimo di 200 atleti. La quota per partecipare alla gara è di 10 euro con pacco gara e ristoro finale. Il sito di riferimento per iscriversi è Digital Race, sarà possibile iscriversi il giorno della gara ma non è garantito il pacco gara. In parallelo alla gara podistica si svolgerà anche una cicloturistica non competitiva in collaborazione con Lineaorobike di Avezzano.

CELANO – È calato il sipario a Celano sulla gara podistica denominata All You Can Run for 1 Hour riservata a coloro che sono riusciti a fare più chilometri possibili in un circuito cittadino nell’arco di un’ora. La passione degli organizzatori del Gruppo Sportivo Celano, la loro esperienza e l’impegno nel promuovere manifestazioni podistiche di ogni tipologia nel proprio territorio, hanno permesso alla All You Can Run di ritagliarsi uno spazio interessante in questo finale di stagione in seno al circuito Corri Marsica UISP. A timbrare la miglior performance al maschile è stato Daniele Vulpiani dell’Asd Stracittadina di Avezzano col tempo assoluto di 59’19” e 16,180 km, alle sue spalle Nicola D’Apice dell’Asd Plus Ultra (14,327 km) e Alberto Maria Perronace (Asd Città dei Castelli Romani – 14,119 km). Tra le donne si è imposta Paola Salvi dell’Asd Plus Ultra in 56’43” nel coprire 12,728 km. Alle sue spalle Patrizia Bianchi dell’Asd Plus Ultra (11,957 km) e Ines Antonucci (10,643 km).