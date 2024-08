Corri Marsica UISP: in arrivo a Gioia dei Marsi la Stramanaforno e in archivio l’Ecotrail del Viglio

Ecco irrompere per la 30°volta a Gioia dei Marsi domenica 4 agosto la Stramanaforno a cura dell’Atletica Lagos dei Marsi con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione del gruppo Alpini Gioia dei Marsi e della Pro loco di Gioia dei Marsi. L’intento degli organizzatori è quello di confermare il successo delle edizioni precedenti grazie alla presenza di un gran numero di atleti tra adulti e bambini. Per celebrare la ricorrenza della 30°edizione, in abbinamento al 27°Trofeo Angelo Panfili, medaglia celebrativa per tutti i partecipanti fino ad esaurimento. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 17:00 presso piazza della Repubblica, alle 18:00 il via alle le gare dei bambini/ragazzi (fino ai 15 anni), denominate per l’occasione 24ª Ministramanaforno con gadget e merenda. Alle 19:00 è prevista la partenza della gara competitiva di 10 chilometri, della non competitiva di 4 chilometri e del nordic walking. Al termine della manifestazione, grande ristoro per gli atleti ed i loro familiari e a seguire le premiazioni che interessano i primi 3 assoluti al maschile e al femminile, i primi 3 di ogni categoria, i primi 4 gruppi più numerosi giunti al traguardo, i primi 3 assoluti della non competitiva e l’atleta più giovane e più anziano. Ulteriori info gara disponibili a questo link 30ª Stramanaforno (atleticauispabruzzo.altervista.org)

META DI CIVITELLA ROVETO – Con grande soddisfazione è stato portato avanti, all’insegna della perfetta organizzazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ecoroscetta, lo svolgimento della seconda edizione dell’Ecotrail del Viglio, gara appartenente al circuito Corri Marsica UISP. Ai podisti l’onere di aver messo nelle proprie gambe tracciato di 17,5 chilometri con 948 metri di dislivello con partenza e arrivo a Meta, attraversando le località limitrofe di Scifellitti, Ara San Salvatore, Montagna Spaccata e Cerasoli. Nella fascia maschile si è imposto Domenico Pace appartenente alla società organizzatrice che ha portato a termine la gara competitiva in 1.26’55”. Alle sue spalle si sono classificati con diversi distacchi Carlo Silvagni (Live Your Mountain), Michele Mastrangelo (Runners Avezzano), Pierino Barbonetti (Runners Chieti) e Andrea Pompei (Sporting Club USA Avezzano). Al femminile netta l’affermazione di Alessandra Scaccia (Frosinone Sport) che ha avuto la meglio su Eugenia Bianchini (Asd Piano ma Arriviamo), Caterina Traini (Avis Spinetoli Pagliare), Monica Leonardi (Atina Trial Running) e Roberta Gelsomini (Tocco Runner).

Classifiche complete su Digital Race a questo link 1224bclass_gen.pdf (digitalrace.it)