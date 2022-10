CorriMarsica Uisp: dopo la pandemia riecco il Trail della Roscetta a Civitella Roveto

Per effetto della pandemia che ha impedito lo svolgimento nel biennio 2020-2021, a Civitella Roveto viene finalmente riproposto il Trail della Roscetta che si svolge domenica 9 ottobre grazie all’impegno organizzativo dell’Asd Ecoroscetta di Luciano Scalisi.

Abbinato al 10°Trofeo Enrico Mattei (“correre sulle orme di un grande uomo”, in onore dello storico fondatore dell’ENI con origini paterne di Civitella Roveto), valido come prova del circuito CorriMarsica Uisp e Parks Trail, i podisti sono attesi a portare a termine un percorso sterrato di 21 chilometri con un dislivello positivo di circa 600 metri tra i sentieri dei castagneti e dei caratteristici borghi rovetani. Con l’allestimento di punti ristoro ogni 5 chilometri (più quello finale all’arrivo), il tracciato è compreso tra i comuni di Civitella Roveto e di Canistro dove si transita nell’incantevole scenario dei laghetti della Sponga, oltre ad interessare la contrada Pallocco e le località Meta, Piani Stefanini, Castagnola, Capranica, Polvereto e arrivo presso il monumento di Enrico Mattei nel tornare a Civitella Roveto.

L’iscrizione alla gara è di 10 euro e, per eventuali posti disponibili, sarà possibile iscriversi anche la mattina prima della partenza entro e non oltre le 8:30. Il ritrovo è fissato alle 7:30 presso l’Hotel River mentre la partenza sarà data alle 9:30 da Piazza San Giovanni. Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di 4 ore (entro le 13:30).

Ulteriori informazioni a questo link del regolamento di gara https://www.ecoroscetta.it/wp-content/uploads/2022/09/2022_Regolamento_ecoroscetta.pdf

Pagina Facebook del circuito Corri Marsica https://www.facebook.com/corrimarsicauisp