COTTURONE (PD). “LA SANITÀ NON DOVREBBE AVERE COLORI POLITICI, A QUANTO PARE PER IL SINDACO DI CELANO NON È COSÌ”

È un atteggiamento da irresponsabili, dichiara il segretario del Pd Calvino Cotturone. Forse il Sindaco di Celano spera che siano gli altri a risolvere il problema e non prende iniziative per non criticare gli amici di partito, ma così facendo danneggia i cittadini che rappresenta.

La riapertura h24 dei punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo è un bene per tutta la marsica e non solo. Il silenzio e il disinteresse sul futuro della Sanità Marsicana, da parte del Sindaco di Celano mentre i suoi colleghi si stanno battendo per evidenziare le carenze e l’importanza dell’apertura h24 dei PPI, ci fa capire che chi ci dovrebbe rappresentare ha ben altri interessi. Il Sindaco Santilli compiacendo il suo partito ed il Presidente della Giunta regionale Marsilio, ha colpevolmente trascurato un principio come il diritto alla sanità.

Questo atteggiamento evidenzia ancora una volta come il Sindaco curi gli interessi del partito e non gli interessi del territorio. Il circolo del Partito Democratico di Celano è al fianco di tutti i Sindaci che con convinzione e determinazione portano avanti una battaglia che interessa l’intero territorio marsicano. In questi giorni abbiamo avuto una interlocuzione costante con i nostri Sindaci e Consiglieri Regionali, continua Cotturone, affinché nella commissione in programma domani possano rappresentare anche le esigenze del nostro territorio ed ottenere l’immediata riapertura dei PPI h24 ed una rete ospedaliera adeguata per l’intera marsica.