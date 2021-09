COVID-19, BAMBINA DI 4 ANNI PERDE LA VITA IN POCHI GIORNI: IL PENTIMENTO DELLA MADRE PER NON ESSSERSI VACCINATA

Una bambina di 4 anni è morta in Texas poche ore dopo aver manifestato i primi sintomi del Covid. La piccola Kali Cook della contea di Galveston in Texas, è la più giovane vittima del paese. La bimba ha iniziato a stare male ed è morta nel sonno poche ore dopo senza nemmeno sapere di avere il Coronavirus. Kali non è mai risultata positiva al virus e la presenza del Covid è stata confermata solo successivamente dall’ufficio del medico legale. La bimba era sana e non aveva mai avuto alcun problema di salute. La mamma ha notato che aveva la febbre e le ha dato delle medicine la sera prima di dormire ma la mattina dopo la piccola era già morta. Tutta la famiglia è stata messa in quarantena. La mamma della piccola avrebbe anche confessato di non essere vaccinata: “Ero contraria, ma ora me ne pento enormemente”. La donna ha anche scoperto di essere positiva al Covid proprio pochi giorni dopo la morte della bambina.