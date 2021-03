COVID-19: CELANO, DAL 26 AL 28 MARZO PREVISTO UN NUOVO SCREENING GRATUITO PER LA POPOLAZIONE

Al via il secondo screening gratuito volontario sulla popolazione, organizzato dal Comune di Celano, in programma nel prossimo fine settimana nei giorni venerdì 26 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:00, sabato 27 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 28 dalle 09:00 alle 13:00.

I tamponi sono stati messi a disposizione dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo su richiesta del Commissario prefettizio Dott. Giuseppe Canale, coadiuvato dall’intero Consiglio comunale.

Ci si potrà sottoporre gratuitamente al tampone antigenico presso le due sedi individuate e già utilizzate durante il primo screening: il Centro Bocciofilo di Via della Torre e la Palestra del Sacro Cuore in Rione Vaschette.

Lo screening è su base volontaria e al fine di evitare assembramenti e, per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, bisognerà presentarsi presso le due sedi sopracitate con il modulo di consenso (scaricabile dal sito del Comune di Celano) già compilato, un documento d’identità e la tessera sanitaria.

Sul posto saranno presenti come volontari gli Operatori sanitari e la Protezione Civile di Celano, a disposizione per ogni esigenza e informazione.

Potranno partecipare allo screening tutti i cittadini residenti o domiciliati a Celano e si ricorda che è consigliabile sottoporre al test i bambini di età superiore ai 6 anni; i minori che si sottoporranno al tampone dovranno essere accompagnati da un genitore.

Non potranno sottoporsi allo screening tutte le persone che si trovano in quarantena, i positivi al Covid e chiunque manifesti febbre o sintomi riconducibili ad affezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, congiuntivite, perdita gusto e olfatto, etc..).

Si ricorda alla cittadinanza l’importanza dello screening invitando tutti a sottoporsi al tampone gratuito.