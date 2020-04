COVID-19. PENNE, IL SINDACO MARIO SEMPRONI È GUARITO: «SUBITO AL LAVORO»

Penne, (PE). Il sindaco Mario Semproni è guarito dal coronavirus, l’ufficialità è arrivata con l’esito negativo del secondo tampone.

«È stato un periodo difficile per me e per la mia famiglia» ha riferito Semproni, «tornerò a occuparmi dell’attività amministrativa in Comune, affiancherò i componenti della giunta che sono impegnati con spirito di abnegazione nella gestione dell’emergenza. Nel frattempo, tornerò a lavorare in ospedale per aiutare i miei colleghi medici che da giorni non hanno un turno di riposo per curare i malati di coronavirus. Non è tempo di abbassare la guardia» continua il sindaco, «bisogna rimanere vigili e rispettosi di tutte le regole di distanziamento sociale fin quando le autorità nazionali e l’istituto superiore di Sanità non ci diranno che le maglie potranno essere gradualmente allentate»

A Penne, finora sono 89 i casi accertati di coronavirus mentre i decessi sono 8. A seguito dell’aumento dei contagi, il 25 marzo scorso la regione Abruzzo ha dichiarato il comune di Penne, zona rossa.

fonte: Il Centro