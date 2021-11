COVID-19, PRIMO CASO IN ITALIA DELLA VARIANTE OMICRON

La variante Omicron potrebbe essere arrivata in Italia. Un cittadino campano di ritorno dall’Africa australe è risultato positivo al tampone molecolare. Anche i suoi contatti stretti, ossia i parenti, hanno sviluppato la positività al coronavirus. Al momento il nucleo familiare ha manifestato sintomi lievi e sono stati posti tutti in isolamento per impedire la diffusione del virus.Nel frattempo, nei laboratori campani si sta procedendo al sequenziamento del virus individuato nel cittadino per verificare se si tratta del primo caso di variante Omicron individuato nel nostro Paese.