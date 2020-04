COVID-19, UN SEMPLICE COLPO DI TOSSE PUO’ DIFFONDERE IL VIRUS TRA DUE SCAFFALI DI UN SUPERMERCATO

Il coronavirus non si ferma davanti a niente e nessuno. Lo dimostra anche una simulazione 3D effettuata da uno studio finlandese. I ricercatori dell’università Aalto di Helsinki dimostrano che in caso di tosse o starnuti le particelle che contengono il virus possono rimanere nell’aria parecchio tempo. Ma il progetto mostra anche un altro dettaglio preoccupante: in pochi minuti le particelle possono spostarsi attraverso le corsie di un supermercato, con il rischio di infettare altre persone. Non solo, perché secondo gli studiosi in questi luoghi chiusi e accessibili si verifica il cosiddetto effetto “droplet” potenziato, a causa dalla ventilazione interna delle strutture. “I rischi di contagio sono concreti e alla luce di questo studio dobbiamo ribadirlo: è necessario restare in casa e uscire per fare la spesa il meno possibile. Uno o due metri di distanza di sicurezza tra le persone potrebbero anche non bastare”, ha concluso il coordinatore dello studio, il professor Ville Vuorinen.