CreativaMente insieme, laboratori gratuiti a Luco dei Marsi

Spazi in cui esprimere la creatività, in cui apprendere tecniche, imparare o affinare abilità, ma anche preziosi luoghi di socialità e condivisione. Sono i laboratori creativi organizzati dalla Consulta delle Donne del Comune di Luco dei Marsi, gratuiti e aperti a tutti, che da questa stagione autunnale alla prossima primavera vedranno i partecipanti impegnati in corsi amatoriali dedicati a diverse attività, tra cui decoupage, pittura, ricamo, cucito, uncinetto, realizzazione di monili e oggettistica artigianale, tenuti da Componenti della Consulta pronte a mettere a disposizione capacità e competenze, all’insegna della trasmissione dei saperi e del “saper fare”. Il progetto, a tema: “CreativaMente insieme!” si svilupperà attraverso incontri settimanali che si svolgeranno nella sala dell’ex municipio, in piazza Umberto I, tra novembre e maggio. “È un progetto di grande valenza, che offre la possibilità a partecipanti di ogni età di imparare o affinare tecniche artigianali e artistiche, ma anche di vivere uno spazio di socialità intergenerazionale prezioso”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Soprattutto, grazie alla disponibilità delle Componenti della Consulta, si riporta al centro quel processo di trasmissione di saperi e conoscenze, un tempo diffuso e comune, oggi sempre più marginale a causa dei ritmi frenetici in cui le famiglie sono immerse. Ringrazio le signore che hanno voluto mettere a disposizione della Comunità il loro tempo e le loro abilità, la nostra Consulta delle donne, guidata dalla professoressa Maddalena Angelucci, che ci ha permesso di definire un progetto perfettamente in linea con gli obiettivi e lo spirito del programma della nostra Amministrazione. Sono certa che “CreativaMente insieme!” sarà un felice spazio di condivisione e partecipazione, da cui potranno emergere nuove ispirazioni”. Le domande di adesione potranno essere presentate via mail all’indirizzo: [email protected] o tramite messaggio al numero: 3391360642.