CRISI ACIAM, COTTURONE (PD): “LE SCELTE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE VANNO DISCUSSE IN CONSIGLIO. SANTILLI RISPETTI LE REGOLE ED ILLUSTRI LA SITUAZIONE ALL’INTERA ASSISE COMUNALE”

In merito ai conti in rosso della società Aciam Spa, ritengo fondamentale che le decisioni riguardanti le società partecipate vengano discusse e valutate nel pieno rispetto delle norme democratiche e trasparenti che regolano il funzionamento del Consiglio comunale”. Così in una nota il Capogruppo in Consiglio comunale di Celano, Calvino Cotturone, chiede che tale vicenda sia portata all’attenzione dell’intera assise civica. “È imperativo che il sindaco rendi la questione nota alla città e a tutti i consiglieri, esponendo in maniera trasparente e dettagliata le ragioni che hanno condotto alla situazione debitoria attuale. La cittadinanza ha il diritto di essere informata su come si sia giunti a tale stato di crisi e quali siano le prospettive per il futuro dell’azienda. È altresì necessario” continua ancora Cotturone “chiarire le responsabilità del CdA di Aciam. Vanno inoltre individuate e rese pubbliche le cause che hanno determinato la mancata vigilanza sulla situazione finanziaria dell’azienda. È fondamentale, inoltre, che l’intera maggioranza spieghi la propria posizione politica su questa delicata vicenda ed indichi quali misure intende adottare per giungere ad una soluzione concreta e condivisa. Finora, il sindaco ha scelto di gestire la situazione in solitudine e nelle segrete stanze, senza coinvolgere il Consiglio comunale come dovrebbe essere nella normalità. Questo atteggiamento è inaccettabile. È giunto il momento di un approccio trasparente, che coinvolga tutte le parti. La nostra posizione” ha concluso Cotturone “è chiara: vanno preservati i livelli occupazionali, garantiti i creditori, in particolare gli artigiani e i professionisti e tutelato l’interesse generale dell’azienda pubblica nel rispetto delle leggi e nell’interesse della collettività”.