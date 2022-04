Criterium qualificazione per i Campionati Italiani assoluti svoltasi a Jesolo di Kick Boxing

Nella giornata di sabato 02/04/2022, presso il palazzetto dello sport di Jesolo, si sono svolti i Campionati di Kick Boxing del ” Criterium”, tale torneo da il diritto agli atleti qualificati all’accesso ai Campionati Italiani assoluti che si svolgerà nel mese di Maggio 2022 sempre a Jesolo.

Ll’Asd K.O. Kick Boxing Organization, diretta dal coach Filippo Falcioni :-

Porta i seguenti risultati:- due ori, un argento e un bronzo.

Cadetti maschile :

Liberale Simone kg. 69+ oro ,

Cadetti femminile:

D’Angeli Valeria kg. 65 argento,

mentre nella categoria dei Master, un oro per D’Angeli Massimo kg. 90+, un bronzo per Liberale David kg. 84 , mentre per Falcioni Filippo kg. 74 non va a medaglia.

In qualità di Presidente Maurizio Pollicelli della K.O. Kick Boxing Organization sia io che il mio coach Claudio Palenca Tabulazzi non presenti per motivi di lavoro, ringraziamo tutti i nostri coach e atleti per i risultati conseguiti per la selezione dei Campionati Italiani assoluti che si svolgeranno il mese di maggio 2022 a Jesolo .