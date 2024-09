CS/CELANO, COLLABORAZIONE TRA COMUNE, SCUOLA TOMMASO DA CELANO E PALASPORT: UN NUOVO INIZIO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SPORTIVE

CELANO, COLLABORAZIONE TRA COMUNE, SCUOLA TOMMASO DA CELANO E PALASPORT: UN NUOVO INIZIO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SPORTIVE

Ieri mattina, nell’aula magna della scuola Tommaso da Celano, si è tenuta una conferenza stampa per presentare ufficialmente la collaborazione tra il Comune, l’Istituto Comprensivo di Celano e il Palasport. Un’iniziativa che segna un importante passo verso l’integrazione delle attività didattiche e sportive, volta a garantire un’educazione completa e innovativa per gli studenti.

Nel suo intervento introduttivo, il consigliere con delega alle politiche scolastiche, Lisa Carusi, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni coinvolte nell’iniziativa: “Questa prima fase prevede lo svolgimento delle attività motorie, da parte dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado in orario curriculare, nel Palasport, struttura nella quale gli studenti potranno usufruire di spazi più ampi e più comodi, con una pluralità di attività sportive da compiere. Questa collaborazione rappresenta il primo passo verso la realizzazione del progetto della nostra Amministrazione, che vede la nuova Scuola di via della Torre e gli impianti sportivi come un unico complesso, secondo il modello dei college americani. Questa visione lungimirante e ambiziosa pone Celano all’avanguardia nel panorama abruzzese e non solo”.

“A poco più di un anno dall’inaugurazione della nuova scuola, continuiamo con le nostre idee e i nostri progetti” – ha affermato l’assessore allo sport Valeriano Fidanza – “con l’intento di realizzare un campus, cioè qualcosa di innovativo che consentirà non solo di svolgere attività fisica, ma anche di promuovere continuamente le diverse discipline sportive. Questa iniziativa mira a creare un ambiente stimolante e formativo, in cui gli studenti possano crescere sia a livello accademico sia come atleti e cittadini attivi” – conclude Fidanza.

Presenti alla conferenza, inoltre, il Sindaco della città di Celano, Settimo Santilli, il vice preside dell’istituto, Agostina Cavasinni ed il responsabile degli impianti sportivi, Fabio Conti, tutti concordi nell’affermare l’importanza di garantire strutture all’avanguardia. “La collaborazione tra famiglie, associazioni e istituzioni è fondamentale per il successo di questo progetto” – hanno dichiarato, evidenziando l’impegno comune per un futuro migliore per i giovani di Celano.