Cura del verde pubblico e inclusione sociale si incontrano nel progetto di Micron e Comune di Avezzano per la manutenzione di Piazza Torlonia

AVEZZANO – Cura dell’ambiente e inclusione sociale per chi ha disabilità o gravi problemi di inserimento o reinserimento nel lavoro sono i tratti fondamentali di un innovativo progetto di collaborazione fra Micron Semiconductor Italia e Comune di Avezzano.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha dato quindi il via libera alla proposta avanzata da Micron Italia, multinazionale recentemente premiata come azienda dove si lavora meglio e che da oltre vent’anni ha un importante sede in città. Obiettivo dell’iniziativa è gestire la cura e la manutenzione dell’area verde di Piazza Torlonia attraverso una cooperativa che include, per l’appunto, persone con speciali necessità.

Il progetto appena approvato, che ha durata di un anno, è rinnovabile e prevede l’effettuazione di interventi di manutenzione sul verde del più importante parco pubblico della città. parallelamente, supporta l’inclusione lavorativa di una persona con disabilità, la quale potrà affermarsi all’interno di un contesto lavorativo favorevole e inclusivo.

La persona verrà selezionata, assunta e formata dalla cooperativa sociale Lybra che opera da oltre 10 anni sul territorio abruzzese ed è specializzata in servizi di cura e manutenzione del verde.

Così, Comune e Micron Italia puntano a contribuire al raggiungimento di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) e, soprattutto, anche a dare il segno tangibile di una collaborazione capace di aprire nuovi scenari di valorizzazione per tutti. “Una volontà di essere utili al territorio che accomuna tutte le parti dell’iniziativa” – dichiara il vice sindaco Domenico Di Berardino – mentre Roberto Bez, Country Manager, sottolinea:

“È stato importante per Micron Italia prendere parte a questo progetto di inclusione sociale, che ha visto collaborare azienda, amministrazione pubblica e cooperativa. Il progetto, che promuove la ricchezza dell’unicità delle persone e da loro una dignità lavorativa, rappresenta appieno i valori di diversità, uguaglianza e inclusione che noi sosteniamo e che sono il fil rouge di molte attività che supportiamo sul territorio in cui siamo presenti e in cui i nostri dipendenti vivono.”

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti durante l’anno, secondo un preciso calendario tecnico-scientifico, e saranno i seguenti: