DA AVEZZANO A ROMA IN E -BIKE, INZIIATIVA DI BENEFICENZA DEGLI “ORSI MARSICANI”

Partiti stamattina all’alba un nutrito gruppo di e-bikers da Avezzano verso Roma. Il gruppo denominato simpaticamente, ma anche con finalità ben motivate, “Orsi Marsicani” è arrivato a Roma Termini in treno. Dalla stazione della città capitolina, ha raggiunto la città del Vaticano, visitato all’interno i giardini vaticani che per la prima volta hanno ospitato un gruppo di e-bikers. Dalla fedele riproduzione della cappella di Lourdes voluta da papa Woitila, hanno continuato il loro tour salendo sul Gianicolo e attraversata Trastevere, lungo il Tevere hanno raggiunto poi il Colosseo, l’Altare della Patria, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Quirinale. Dopo questo green tour senza inquinare e fare

rumore, i 23 partecipanti al tour, provenienti da tutta la Marsica, hanno approdato alla mitica trattoria di Gino al parlamento, dove hanno avuto ristoro con piatti tipici romani da Carla, figlia dello storico Gino. Il rientro previsto per stasera nel cuore dell’Abruzzo e del Parco, casa degli Orsi Marsicani. La giornata, organizzata per scopi di beneficenza, ha visto devolvere dagli Orsi una cospicua somma in favore dell’associazione Nazionale Lega del Filo d’Oro. Il messaggio trasmesso: la bici potrebbe essere lo strumento innovativo per contrastare il caro energia, ridurre i consumi e l’inquinamento in favore dell’economia nazionale e anche della salute di chi la pratica. Hanno partecipato dirigenti, professionisti, artigiani, commercianti di tutta la marsica e principalmente di Pescina città Siloniana. Si ringrazia il cantante Pompeo Di Nicola per l’Organizzazione ed il Dott. Antonio Iulianella commercialista per la stesura dell’articolo e le foto.

gli Orsi auspicano anche un moglioramento del servizio su rotaia affinché gli appassionati di sport, bici, passeggiate al contrario da Roma possono raggiungere l’Abruzzo e le sue meraviglie naturali, Orso, quello vero, compreso.