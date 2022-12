DAL NUOTO AL SINCRO: GRANDI SUCCESSI PER GLI ATLETI PINGUINO IMPEGNATI NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL MOMENTO

Agonisti, nuoto sincronizzato, Propaganda e Mini master, sono i settori della società Pinguino Nuoto di Avezzano che, nei giorni scorsi, hanno partecipato alle manifestazioni sportive che si sono svolte in Abruzzo e non solo.

Si parte dal gruppo agonisti, guidato dai coach Mario Paris e Daniele Galliani, che a Lanciano, ha partecipato alla “Coppa Marcinelle”, piazzandosi al terzo posto in classifica e assicurando ben tre atleti ai Criteria nazionali giovanili. Loro sono Giorgia Fabiani nei 100 metri stile libero e nei 50 e 100 metri rana, Gabriele Evangelista nei 200 metri farfalla e Federico Giffi nei 200 metri rana. Ottimi i risultati degli altri atleti che hanno abbassato i loro tempi personali. Un risultato che è stato possibile anche grazie al grande supporto del preparatore atletico, Alfredo Forte.

A Lanciano, la squadra di nuoto sincronizzato dell’allenatrice Francesca Sabatini, insieme al tecnico Valeria Franchi, ha preso parte alla seconda gara degli obbligatori per le categorie Juniores e Assolute. Dodici le sincronette presenti, tra cui tre della sezione Ragazze. Gara superlativa per Francesca Bove che ha riconfermato la sua presenza ai Campionati Assoluti e ai Campionati italiani invernali. Nuova qualifica, invece, quella di Sophie Cecala che si prepara ai prossimi campionati invernali.

Le categorie Mini master e Propaganda, invece, sono state impegnate nel frusinate, a Monte San Giovanni Campano, dove si è svolto il “Trofeo di Natale”. La squadra dei mini master, accompagnata dagli allenatori, Alfredo Orazi e Valerio Iacovoni, riporta due medaglie d’argento e sei di bronzo.

I piccoli atleti del settore Propaganda, accompagnati dal direttore Nazzareno Di Matteo e dai tecnici Denise Petrella e Roberta Cariola, sono stati tra i protagonisti del trofeo ottenendo risultati di successo. In particolare, Carol Melara, classe 2015, conquista il primo posto nei 25 metri dorso, Nicolò De Paolis, anno 2014, si piazza terzo ai 25 metri stile libero e Alessia Como ottiene la prima posizione nei 25 metri dorso e nei 25 metri stile libero. Argento nei 25 metri stile liberi e nel 25 metri dorso per Carola De Paolis e terzo posto in classifica per Lucrezia Liberati nei 25 metri dorso.

In allegato alcune foto degli eventi.