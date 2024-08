Danilo Sacco dei Nomadi in concerto a San Vincenzo Valle Roveto il 15 agosto

San Vincenzo Valle Roveto Capoluogo si prepara ad accogliere Danilo Sacco, celebre cantautore piemontese, da diversi anni abruzzese d’adozione e voce, per ben 18 anni, dello storico gruppo italiano I Nomadi. Il Concerto del nuovo tour dell’artista si terrà Giovedì 15 AGOSTO in Piazza della Vittoria a San Vincenzo Valle Roveto e sarà un evento musicale ricco di emozioni. Danilo Sacco, noto per aver raccolto l’eredità del carismatico fondatore dei Nomadi Augusto Daolio, dopo la sua prematura scomparsa, presenterà oltre ai pezzi più amati del repertorio della band di Novellara, i brani del suo quarto album “Colpevole”, uscito lo scorso giugno. Una serata di emozioni e buona musica, che sarà accolta con grande entusiasmo da tutti i fan e appassionati.