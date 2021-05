DAVIDE CALABRESE, GIOVANE DI PESCINA PRO TEAM MEMBER PER UN’IMPORTANTE AZIENDA DI PRODUZIONE D’ARMI DI PRECISIONE

Unico italiano a far parte di una delle aziende più importanti al mondo per la produzione di armi di precisioni. Si tratta di Davide Calabrese, giovane di Pescina, che ha iniziato la sua avventura in questo mondo collaborando per l’azienda spagnola Bergara, nota per la produzione di alcune delle migliori pistole al mondo, Bergara ha combinato le attrezzature per la produzione di canne tecnicamente più avanzate.

Davide Calabrese, che potrebbe diventare in breve tempo, anche ambasciatore di questa azienda in Italia.

Calabrese, con esperienza nel mondo militare, dove ha prestato servizio nel Unità alpini del 7° reggimento di Belluno e nel corpo dei lagunari di Venezia, è stato selezionato grazie alle sue conoscenze del settore.

“ Facciamo i complimenti al nostro concittadino per l’importante incarico ricevuto”, il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale di Pescina, “