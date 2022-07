DEL FOSCO AI CAMPIONATI ITALIANI PARA-ARCHERY

Il 16 e il 17 luglio a Lanciano (CH) si svolgeranno i Campionati Italiani Targa Para-Archery, a cui prenderà parte anche uno dei nostri arcieri: Antonio Del Fosco. Per lui è la terza partecipazione a questi campionati, dopo il grande successo dello scorso anno in cui si è guadagnato ben due medaglie d’argento: una nella propria categoria di classe e una nella categoria assoluti. Antonio gareggia nella classe Visually Impaired (V.I.-1), perché appartiene alla categoria dei totalmente non vedenti, usando un mirino tattile e tirando a 30 m di distanza. Come sempre, sarà accompagnato dalla nostra arciera Nadia De Santis, che sarà presente lì sul campo di gara, lo assisterà nelle fasi di tiro e lo supporterà.

Gli auguriamo di replicare, se non migliorare, il successo della precedente edizione e siamo certi che non ci deluderà! Buone frecce, Antonio!