Dialogo sul femminile e dintorni, arte, natura e convivio nella Giornata Rosa della Consulta delle Donne di Luco dei Marsi

Incontro e dialogo sul femminile e dintorni, dalle poliedriche sfaccettature delle tematiche centrali relative alla figura della donna al suo ruolo, e ruoli, nella società e nel tempo. Questo il filo conduttore della Giornata Rosa organizzata e promossa dalla Consulta delle Donne del Comune di Luco dei Marsi, frutto di un corale lavoro di tessitura che punta a valorizzare partecipazione, riflessione e confronto intorno alla figura della donna, dalle problematiche vecchie e nuove allo sviluppo delle sue potenzialità, passando dalla – non scontata – conquista della consapevolezza di esse. La manifestazione, in programma per domenica, 4 agosto, ricca di eventi di rilievo, si snoderà lungo tutta la giornata a partire dalle 8, con la “Passeggiata nel bosco di Angizia”, a cura del CAI Vallelonga – Coppo dell’Orso, con partenza dal circolo bocciofilo, in via dei Pozzi, e ristoro nel punto di accoglienza allestito dalla sezione Avis di Luco dei Marsi nell’area archeologica di Anxa-Angitia; a seguire, nel sito del Santuario di Angizia, interpretazione teatrale “Quattro passi tra storia e arte”, viaggio sui passi della Dea che abitava il bosco sacro e nella dimensione più profonda del femminino con Roberta Placida, docente e scrittrice. Alle 16, in piazza Umberto I, al via “L’arte scende in piazza – la donna tra il mito e la storia”, estemporanea d’arte e concorso aperti alla più ampia partecipazione e a tutte le arti figurative, che premierà i primi tre classificati e alzerà i riflettori sulle diverse espressioni artistiche, dalla pittura su tela al murale, dal fumetto alla scultura, da declinarsi in riferimento al tema proposto. Il programma proseguirà, alle 18, con il Tiaso: la Consulta delle Donne e l’associazione culturale Lucus dialogheranno con Oria Gargano, presidente della cooperativa sociale BEFreee e autrice del romanzo “L’amore poderoso”, e Marielisa Serone D’Alò, filosofa e imprenditrice. La serata proseguirà con la conviviale in piazza Umberto I, che vedrà attivo il “Ristorante della cucina sociale” e protagonisti sapori e ricette del territorio, seguita dalla premiazione dei vincitori del concorso artistico, con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti. A coronare la giornata, il concerto della band in rosa Incanto – Le RiBelle. “É la prima grande manifestazione progettata e organizzata dalla Consulta delle Donne, ed è veramente uno straordinario concentrato di eventi e di senso”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa, “La Consulta del Comune di Luco dei Marsi si conferma fucina di idee, energie, partecipazione, il prendere forma e il definirsi di un progetto di vivificazione e valorizzazione delle donne e con le donne che, da prima sindaca nella storia del nostro paese, ho portato nel cuore e voluto fortemente. Il fermento creativo e la concretezza delle componenti, a partire dal Direttivo, con la presidente Maddalena Angelucci, Daniela Gargaro, vicepresidente, Erminia Edvige Di Giamberardino, segretaria, sono la certificazione della vitalità e della ricchezza rappresentata dalle donne, nell’amministrazione e nella rete sociale in generale. Un apporto che, sono certa, ci riserverà grandi sorprese e ottimi frutti per tutta la Comunità. Invito tutti a partecipare agli eventi in programma”.