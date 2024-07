Dichiarazione di inagibilità del Bivacco “Andrea Bafile”

La Sezione Cai dell’Aquila comunica lo Stato di inagibilità del Bivacco “Andrea Bafile”, ubicato a m. 2.669

sulla Cresta sud-est della Vetta Centrale del Corno Grande (Gran Sasso d’Italia).

Dopo l’ultima stagione invernale sono risultati evidenti alcuni danni strutturali che non garantiscono

più l’efficienza e la sicurezza del Bivacco, orgoglio della Sezione dell’Aquila del Cai, costruito negli anni

‘60 con l’apporto volontario di tanti emeriti soci e che ha resistito alle intemperie per quasi 60 anni.

La Sezione Cai dell’Aquila si è già attivata per la rimozione del Bivacco, con il proposito di un restauro e di

una sua giusta allocazione nella città di L’Aquila.

Comunica di avere già intrapreso le procedure per la costruzione del nuovo Bivacco “Andrea Bafile”, con i

fondi posti a disposizione della Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 74 del 7/2/2024 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

Nel frattempo si invitano tutti i frequentatori della montagna ad astenersi dall’utilizzo, anche provvisorio, del Bivacco.