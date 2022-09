Digitalizzazione, il Comune di Sante Marie si aggiudica un finanziamento di 139mila euro del PNRR

Il Comune di Sante Marie ha ottenuto 139mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la digitalizzazione dei servizi al cittadino. L’ente, grazie alla collaborazione tra i tecnici comunali e gli amministratori, ha risposto alla misura “1.4.3 app Io” missione 1 riservata a “Servizi e cittadinanza digitale”.

Le tre richieste di finanziamento presentate dal Comune sono state tutte accolte e l’ente ha ricevuto complessivamente un finanziamento di 139mila euro che sarà necessario per una serie di attività da avviare per digitalizzare i servizi svolti dagli uffici in vari ambiti: protocollo, demografici, elettorale, trasferimenti tra enti pubblici, ecc.

“Si tratta di un importante finanziamento per un Comune come il nostro che ci permetterà di fare un salto in avanti e migliorare diverse attività a servizio del cittadino”, ha spiegato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “ringrazio tutti i tecnici comunali che si sono adoperati al meglio, in sinergia con l’amministrazione, per poter aggiudicarsi questa misura. Abbiamo risposto anche ad altri bandi del Pnrr e speriamo di poter cogliere ulteriori opportunità che l’Unione europea ci offre”.