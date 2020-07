Catignano, (PE). Venanzio Colangelo 56enne dipendente della Tua, è morto questa mattina poco dopo le 6 in un incidente stradale in località Varano. Si stava recando al lavoro a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato con un trattore. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Rosciano per i rilievi e un ambulanza del 118 per i soccorsi che purtroppo sono stati vani. Il 56enne è deceduto prima di arrivare al pronto soccorso.