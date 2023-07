DISERZIONE E SILENZIO NELL’IMPORTANTE DIBATTITO SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO A CAPISTRELLO; CICIOTTI: “LA MINORANZA METTE IN MOSTRA IL SUO VERO VOLTO”

L’amministrazione esprime disappunto per l’assenza dei consiglieri di minoranza nei momenti cruciali

Ieri, durante la seduta del Consiglio comunale di Capistrello, si è discusso un emendamento di bilancio di fondamentale importanza relativo alla liquidazione di una sentenza di condanna risalente agli anni ’80, che coinvolge l’ente locale in un contenzioso di notevole rilevanza.

Tuttavia, la minoranza, che spesso dimostra interesse per le questioni del paese soltanto attraverso i social media e la stampa, ha deciso di disertare i lavori consiliari proprio nel momento in cui si presentava un’opportunità per affrontare un problema reale e cruciale per la comunità locale.

Il consigliere Silvestri Vittorio, unico rappresentante presente dell’opposizione e ad avere titolo indiscutibile per intervenire in merito alla questione in quanto ex amministratore durante gli eventi oggetto del contenzioso, ha sorprendentemente abbandonato l’aula dopo pochi minuti, rifiutandosi di rispondere alle vibranti richieste di chiarimento provenienti dai banchi della maggioranza.

L’amministrazione Ciciotti esprime il proprio disappunto per tale comportamento che sottolinea e mette in mostra il vero volto dei colleghi di minoranza. Nonostante siano costantemente presenti sui social media, pronti ad innescare polemiche e criticare le azioni della maggioranza, sono completamente assenti, invece, quando si tratta di affrontare le questioni reali che riguardano il benessere della comunità.

È evidente, oltremodo che, quando si tratta di perseguire gli interessi della collettività, l’amministrazione Ciciotti non si tira mai indietro, nemmeno di fronte a problemi di lunga data. Questi vengono affrontati sempre con la massima cura, attenzione e determinazione, dimostrando una volontà concreta di risolvere i problemi che affliggono la Città.

La diserzione dei consiglieri di minoranza e il silenzio del consigliere Silvestri Vittorio nei confronti di una questione così rilevante sollevano interrogativi sulla fattiva volontà di contribuire al progresso del paese da parte dell’opposizione. La politica non può limitarsi a una mera presenza sui social media o a polemiche fine a sé stesse sulla stampa ma richiede un impegno costante per proporre soluzioni concrete.

In conclusione, l’amministrazione Ciciotti ribadisce il proprio impegno a perseguire l’interesse della comunità e allo stesso tempo invita la minoranza a riflettere sul proprio ruolo e sulla responsabilità che deriva dalla rappresentanza dei cittadini. Bisogna essere presenti e attivi, in modo costruttivo, quando si tratta di affrontare le sfide del paese: solo attraverso un dialogo aperto e una partecipazione attiva sarà possibile raggiungere obiettivi comuni e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini di Capistrello.