DISSESTO IDROGEOLOGICO: PARTONO I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SARDELLINO

Nell’ottica della mitigazione del dissesto idrogeologico, proseguono gli interventi previsti dall’amministrazione comunale di Celano per salvaguardare il territorio comunale, nonché l’incolumità delle persone.

Diverse infatti sono state negli anni le segnalazioni di pericolo dei residenti dovute allo smottamento del terreno e soprattutto degli alberi divenuti una minaccia molto seria per le case sottostanti in via Crocifisso.

Dopo le opportune indagini e studi di approfondimento, finalizzati all’individuazione qualitativa e quantitativa delle criticità principali, l’amministrazione ha intercettato un finanziamento di 400.000 euro, con l’aggiunta di ulteriori 50 mila euro attinti dal bilancio comunale, e dopo le fasi progettuali e di assegnazione dell’appalto, in questi giorni ha dato il via libera ai lavori per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico in località Sardellino.

“Dopo l’importante opera realizzata nel versante a nord della Città, per intenderci la zona sottostante la Serra comprendente anche la vasta area di Colle Felicetta per circa 3.000.000 di euro di fondi ministeriali, il piano degli interventi questa volta riguarda la zona di Sardellino-Crocifisso per la quale avevamo ricevuto diverse segnalazioni di pericolo dei residenti, pericolo che dopo i recenti eventi meteorologici si è ulteriormente acuito – spiega il Sindaco Settimio Santilli.

“Il nostro programma di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico – continua il Sindaco – proseguirà anche per altre zone della città tra cui Rione Muricelle dove verranno fatti interventi per 550.000 euro, ma altre richieste di finanziamento le abbiamo avanzate al Ministero anche per la scarpata del Parco della Rimembranza e la vecchia scalinata del cimitero”.

La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a Sardellino sarà completata entro 180 giorni e prevedono una sistematica ripiantumazione di esemplari arborei scelti secondo criteri tecnici e naturalistici tali da garantire stabilizzazione del versante. Seguiranno le operazioni di riprofilatura, rimodellamento e gradonatura delle scarpate del versante con ridefinizione delle pendenze in modo da garantire adeguati fattori di sicurezza.

Di particolare rilevanza i lavori di stabilizzazione e di contenimento dei fenomeni per mezzo di installazione di gabbionate metalliche che per un’altezza totale di 2 metri saranno posizionate presso il muro di contenimento di via del Crocifisso. Verrà realizzato, inoltre, un sistema di drenaggio e la sostituzione dell’attuale parapetto in legno con un nuovo parapetto in acciaio dimensionato secondo adeguati standard di sicurezza.

Grande soddisfazione, per l’avvio dell’importante ed essenziale opera pubblica, è stata espressa anche da Piero Ianni, Vicesindaco con delega alla manutenzione della Città che aggiunge: “Il dissesto idrogeologico è uno delle problematiche ambientali più attuali visti gli eventi meteorologici sempre più violenti ed ecco perché la nostra attenzione è massima e lo stiamo dimostrando con un vasto piano di interventi che riguardano più aree del nostro territorio che proseguiranno negli anni” – conclude il Vicesindaco Ianni.