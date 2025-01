DIVIETO DI RITORNO NEL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO PER 2 SOGGETTI COLTI IN FLAGRANZA PER TRUFFE AGLI ANZIANI

Nella giornata di ieri il Questore de L’Aquila ha emesso 2 provvedimenti di divieto di ritorno nel Comune di Castel di Sangro (AQ), nei confronti di altrettanti uomini, entrambi con precedenti specifici, residenti in provincia di Napoli, sottoposti a controllo dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile.

I due, tratti in arresto perché a bordo dell’autovettura su cui viaggiavano è stata rinvenuta della refurtiva (diversi monili in oro e denaro contante) che costituiva il bottino di una truffa perpetrata ai danni di un’anziana donna poche ore prima, sono stati destinatari anche della misura di prevenzione personale del Divieto di Ritorno nel Comune di Castel di Sangro, per 3 anni, poiché annoverano diversi precedenti specifici di truffe in danno di persone anziane.